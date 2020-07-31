Москва, 31 июля 2020, 14:39 — REGNUM Желание российских банков получить право брать деньги со счетов российских граждан без спроса, если не удается обновить сведения о них оправданно. Такая мера представляется правильной и вполне назревшей, заявил корреспонденту ИА REGNUM Коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов.
Как сообщало ИА REGNUM, российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно.
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