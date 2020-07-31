Москва, , 14:39 — REGNUM Желание российских банков получить право брать деньги со счетов российских граждан без спроса, если не удается обновить сведения о них оправданно. Такая мера представляется правильной и вполне назревшей, заявил корреспонденту ИА REGNUM Коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов.

«С одной стороны, она позволит банкам избежать ненужных убытков, связанных с ситуациями, когда, например, клиент не предоставил своевременно данные нового паспорта или с ним потеряна связь по иным причинам.

С другой стороны, самих клиентов освободит от пеней и штрафов, возникающих в таких ситуациях. Конечно, для человека, от банковской специфики далекого, сама идея звучит подозрительно, но какие-то злоупотребления в такой ситуации вряд ли возможны.

Думаю, инициатива будет поддержана Банком России, которому приходится контролировать отчетность банков», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно.

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