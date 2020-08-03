Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.

Предлагается с 1 января 2021 года налогом в размере 13% облагать процентные доходы по банковским вкладам (депозитам) свыше 5 млн рублей, сообщил Нилов в ТГ-канале.

По мнению авторов, так под действие налогового новшества не подпадут пенсионеры.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин предложил обложить подоходным налогом (13%) доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн рублей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин позже пояснил, что налог на доходы по вкладам будет взиматься только в случае, если проценты по вкладам превышают сумму в 60 тыс. рублей. Он начнет удерживаться с 2022 года и будет взиматься с дохода, полученного в 2021 году. Закон принят Госдумой, одобрен Совфедом и в апреле 2020 года подписан главой государства.