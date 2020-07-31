Москва, , 14:45 — REGNUM Российские дилеры японского автопроизводителя Toyota завоевали самое большое количество наград в премии «Автодилер года». Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Восемь дилеров Toyota стали победителями в трех номинациях. В номинации «Организация продаж новых автомобилей» победу одержали два дилерских центра бренда. В номинации «Организация продаж автомобилей с пробегом» лучшими оказались три автоцентра Toyota. В номинации «Организация сервиса» награду взяли три дилера японской марки.

«Качество обслуживания, скорость работы и высокий уровень специалистов достигаются с помощью постоянного совершенствования, лежащего в основе ДНК Toyota», — прокомментировала результаты конкурса пресс-служба Toyota.

Ранее европейское подразделение компании Toyota представило изображение своего нового логотипа. Он представляет из себя простой двухмерный знак, который, по мнению автопроизводителей, отражает стремление бренда к мобильности.

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