Невинномысск, Ставропольский край, , 14:30 — REGNUM Предприятие для хранения продуктов питания и товаров народного потребления планирует построить инвестор в городе Невинномысске Ставропольского края. Стоимость проекта превышает 1,6 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 31 июля в управлении по информполитике правительства региона.

Инвестор намерен создать современное высокотехнологичное предприятие, которое будет специализироваться на хранении продуктов питания и товаров народного потребления, в том числе ставропольских товаропроизводителей. Кроме того, на площадках предприятия будут сортировать и комплектовать товары, а также готовить их к отправке в торговые сети.

Реализацией проекта будет заниматься компания «Оптово-распределительный центр Невинномысск». По информации инвестора, появление в городе хранилища позволит обеспечить работой около 530 человек