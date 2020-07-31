Париж, , 14:20 — REGNUM Перенос распродаж на несколько недель по сравнению с 2019 годом отчасти объясняет ускорение инфляции во Франции, сообщает Le Figaro.

Потребительские цены выросли на 0,8% в июле 2020 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

По данным INSEE, цены на энергоносители резко упали из-за коронавируса с начала года. За месяц рост потребительских цен составил 0,4% после 0,1% в предыдущем месяце.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным национального института статистики, ВВП Франции сократился на исторические 13,8% во втором квартале из-за эпидемии.

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