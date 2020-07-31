Москва, , 14:16 — REGNUM В июле темпы обесценения российского рубля усилились, к концу месяца «россиянин» потерял 3,4% стоимости по отношению к доллару США и более чем 9% по отношению к евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«В конце июля обострились беспокойства валютных рынков относительно стабильности мировой экономики в связи с развитием второй волны пандемии коронавируса во многих странах и серьёзным падением экономики США. Под ударом оказались валюты многих развивающихся стран, и российский рубль не стал исключением.

Некоторые проблемы, обострившиеся у рубля в июле, могут получить новое развитие и даже усилиться в августе — месяце, у которого на российских финансовых рынках дурная слава со времён девальвации рубля в кризисном 1998 году.

В частности, в августе вторая волна пандемии коронавируса, о которой ещё в июле предупреждала Всемирная организация здравоохранения, может стать реальностью во многих странах, в том числе в США и ряде развитых стран Европы, что окажет негативное влияние на рубль в контексте опасений замедления мировой экономики.

Обострение отношений между США и Китаем может в августе получить новое развитие в связи с жёсткой риторикой властей США в адрес Коммунистической партии Китая и угрозой введения антикитайских санкций.

Санкционная тема будет в августе на повестке дня и у рубля. Так, в ходе президентской предвыборной кампании в США оба конкурирующих кандидата (Трамп и Байден) могут пытаться разыграть антироссийскую карту, в связи с чем некоторые законопроекты о санкциях против РФ, такие как проект закона DASKAA, могут получить новое развитие.

Не исключено также принятие новых законов о санкциях против России. С учётом влияния этих негативных факторов в августе ожидается диапазон значений курса доллара к рублю в рамках 69−75 руб., курса евро к рублю — 79−88 руб.», — дала прогноз на август эксперт.

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