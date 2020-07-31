Копенгаген, , 14:25 — REGNUM Прокладка труб на незавершенном участке газопровода «Северный поток — 2» может быть начата компанией Nord Stream 2 AG сразу после 3 августа текущего года, когда закончится срок обжалования разрешения на использование судов с якорным позиционированием в апелляционном совете Дании по вопросам энергетики, независимо от того поступят ли в последний такие апелляции. Об этом 31 июля рассказали в Датском энергетическом агентстве (ДЭА), передает ТАСС.

Строительство газопровода Северный поток — 2 © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

Как разъяснил представитель ДЭА Луиз Альбэк Йенсен, апелляция может быть подана в течение четырех недель с момента публикации решения, при этом у каждого, имеющего серьезный интерес к решению, есть возможность обращения апелляционный совет, чтобы решение не действовало до конца срока апелляции.

«Это означает, что Nord Stream 2 AG не может использовать трубоукладочные суда с якорями до конца этого периода (3 августа), но они могут задействовать суда, оборудованные системой динамического позиционирования, на которые распространяется разрешение с октября 2019 года», — также уточнил он, добавив, что в случае подачи апелляции в апелляционный совет по энергетике, последняя не будет иметь приостанавливающего действия, если только совет не примет иное решение.

Также представитель агентства отметил, что компании Nord Stream 2 будет необходимо представить новое расписание прокладки труб перед тем, как начать работы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания-оператор газопровода «Северный поток — 2» — Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Евросоюза, отклонившего иск против действий норм Газовой директивы ЕС в отношении СП-2.