Киев, , 14:15 — REGNUM Нацбанк Украины ухудшил ожидания роста государственного долга Украины в нынешнем году, говорится в отчете регулятора, опубликованном сегодня, 31 июля.

Ранее этот показатель ожидался на уровне 60% ВВП, а сейчас возрос до 62% ВВП, передает корреспондент ИА REGNUM.

В документе отмечается, что долг в 2020 году возрастет до 62% ВВП из-за наращивания дефицита бюджета, падения номинального ВВП, а также более слабого, чем в конце прошлого года, обменного курса гривны.

Вместе с тем, в Нацбанке ожидают, что в дальнейшем госдолг Украины будет снижаться на 2−3 процентных пункта ежегодно — «за счет роста экономики и взвешенной фискальной политики».

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, государственный долг Украины по состоянию на начало июля превысил сумму в 85 млрд долларов.