Милан, Италия, , 14:14 — REGNUM В 2020 году жители Италии и туристы потратят на приобретение товаров во время традиционного августовского сезона скидок на 40−50% меньше обычного, с таким прогнозом выступили в пятницу, 31 июля, в национальной федерации моды.

В среднем каждый покупатель потратит в этом сезоне на товары со скидками 58 евро, полагают аналитики. Столь резкое снижение объясняется падением уровня дохода граждан из-за «коронакризиса», общенационального карантина, почти полного отсутствия туристов и снижения объемов экспорта.

Сезон скидок «официально» стартует в субботу, 1 августа.