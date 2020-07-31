Нур-Султан, , 14:12 — REGNUM В Нур-Султане запустили предприятие по производству одноразовых медицинских масок мощность 5 млн штук в месяц. Об этом заявил технический директор компании Габит Нусупов, сообщили в пресс-службе администрации казахстанской столицы.

Производство по пошиву масок в Нур-Султане Astana.gov.kz

По его словам, первое оборудование поступило 20 июня, а тестовый режим производства запущен уже 20 июля. Особенностью масок стал материал, отличающийся высокими защитными свойствами и водонепроницаемостью.

Стоимость одной маски составит 55 тенге (9,63 рубля) при покупке оптовых партий и 60 тенге (10,5 рубля) — в розницу. Предприятие уже передало безвозмездно 5 тыс. масок в поликлинику №12.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 июля жителей Казахстана обязали носить маски даже на открытом воздухе. Министр здравоохранения республики Алексей Цой уточнил, что маски нужно надевать и спортсменам и грудным детям.

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