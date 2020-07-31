Сеул, , 14:11 — REGNUM В первой половине 2020 года в Южной Корее зафиксировали рост продаж табачной продукции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

Согласно опубликованным данным, в первом полугодии продажи табачной продукции выросли на 3,8%, до 1,74 млн пачек. Отмечается, что это самый высокий показатель с первой половины 2016 года.

Однако по сравнению с аналогичным периодом 2014 года продажи, напротив, сократились на 14,7%.

Продажи обычных сигарет выросли на 5,4%, до 1,55 млрд пачек, однако продажи сигарет с нагревательным элементом, напротив, сократились на 6,6%, до 180 млн пачек, электронных сигарет CSV — на 80,3%, до 1,2 млн пачек.

Налог на табачную продукцию также вырос на 10,7%, до 5,6 трлн вон (~$4,7 млрд).