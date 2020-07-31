Москва, , 14:04 — REGNUM Ситуация с клиентами-«молчунами» в российских банках, действительно, складывается если не тупиковая, то непростая, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя инициативу российских банков.

«Зачастую люди элементарно забывают или сознательно не хотят тратить свое время на такие «мелочи», как обновлении персональных данных, необходимых для обслуживания банковских счетов.

Из-за этого у кредитных учреждений возникают проблемы, а если предполагается периодическое списание каких-либо комиссий или процентных платежей, то и накапливается просроченная задолженность.

Понятно, что для банка это не только финансовые потери, но и дополнительная работа, которая прибыли не приносит, но заметно осложняет работу соответствующих подразделений.

У клиентов ситуация из-за подобной забывчивости еще хуже. Зачастую они даже не знают, что из-за их нерасторопности и невозможности банком производить обязательные списания, возникают пени и штрафы, которые способны потом сильно удивить и расстроить рассеянных.

Возможность безакцептно (то есть без согласия клиента) списывать подобные платежи избавляет банки от просроченной задолженности, а нерадивых клиентов — от попадания на весомые пени и штрафы. Так что в этом плане инициатива вполне разумная и своевременная.

Другое дело, как это будет организовано технически и не вызовет ли негодования у граждан, которые, не особо разобравшись в ситуации, начнут протестовать из-за списаний денег с их счетов без согласования.

Впрочем, вопросы оповещения клиентов и приведения внутренних банковских процедур к необходимым для данных операций нормам — забота самих кредитных учреждений», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, банки РФ выступили с инициативой дать им возможность списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов.

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