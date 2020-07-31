Рим, , 14:01 — REGNUM Во втором квартале 2020 года ВВП Италии снизился на рекордные 17,3% в сравнении с показателями за аналогичный период 2020 года, сообщили в пятницу, 31 июля, в национальной службе статистики Istat.

В сравнении с первым кварталом года ВВП снизился на 12,4%.

Основные причины падения — приостановка деятельности половины предприятий страны в период общенационального карантина (в марте-мае 2020 года), резкое снижение объемов экспорта и туристического потока, снижение доходов граждан.