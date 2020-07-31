Бишкек, , 13:59 — REGNUM Власти Киргизии ищут инвесторов, готовых заняться реализацией проекта строительства платного тоннеля на перевале «Тоо-Ашуу» на автодороге Бишкек — Ош, соединяющей северные и южные регионы страны. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков в ходе тематического совещания.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что существующий тоннель на стратегической автотрассе не справляется с грузопотоком.

Вице-премьер отметил, что реализация этого проекта благоприятно скажется на активизации экономической деятельности за счет увеличения товарного потока, а также будет способствовать развитию внутреннего туризма.

«Мы предлагаем иностранным инвесторам, имеющим опыт работы в таких проектах, рассмотреть наше предложение. При заключении инвестиционного соглашения важно учитывать то, что страна должна получить максимальную выгоду от поступлений, с определением доли дохода как в местный, так и республиканский бюджет», — подытожил он.