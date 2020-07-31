Неаполь, Италия, , 13:58 — REGNUM Администрация Whirlpool в пятницу, 31 июля, подтвердила, что неаполитанский завод компании будет закрыт 31 октября 2020 года.

Министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли в свою очередь сообщил, что из бюджета страны и региона (Кампанья) на минимизацию экономических и социальных последствий будет выделено 50 млн евро.

Ранее руководители Whirlpool заявляли, что завод не сможет продолжить работу из-за проблем со спросом продукции, который к тому же дополнительно снизился с период «коронакризиса». Профсоюзы требовали от компании соблюдать обязательства, а правительство страны обвиняли в бездействии.

Читайте также: Завод Whirlpool в Неаполе будет остановлен в октябре