Майкоп, , 14:00 — REGNUM Суммарный долг предприятий жилищно-коммунального хозяйства Адыгеи за газ и электричество к 1 июля 2020 года составил более 377 млн рублей. При этом в республике отмечено постепенное снижение задолженности за поставленные энергоресурсы, сообщили ИА REGNUM 31 июля в пресс-службе главы республики по итогам заседания регионального правительства.

О подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду доложил замминистра строительства, транспорта жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи Рамазан Ляфишев. По его словам, в настоящее время идет подготовка к эксплуатации 255 котельных, 25 центральных тепловых пунктов, более 300 км тепловых сетей, 3 тыс. км газопроводов, 319 водозаборов и т. д. Все муниципалитеты должны до 15 октября получить паспорта готовности к осенне-зимнему периоду.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в свою очередь поручил до начала отопительного сезона сохранить темпы погашения задолженности по газу, повысить платежную дисциплину потребителей энергоресурсов.

«Общая задолженность предприятий ЖКХ на 1 июля за газ составила 277,6 млн рублей, за электроэнергию — 100 млн рублей. При этом с начала года наблюдается постепенное снижение задолженности за поставленные энергоресурсы», — сказано в сообщении.

Отметим, что для погашения задолженности за поставленные энергоресурсы в Адыгее создана межведомственная комиссия по вопросам платежной дисциплины потребителей.