Москва, , 13:56 — REGNUM С начала года ФРС, ЕЦБ, Банк Японии и Банк Англии закачали в рынки $5 трлн, оценивают аналитики Bank of America. Это спровоцировало лавинообразный спрос на драгоценные металлы со стороны инвесторов биржевых фондов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«За полгода приток клиентских средств в покупающие золото ETF превысил $40 млрд, а запасы физического металла на их балансах достигли 3,6 тыс. тонн, что больше объема, который держат в резервах Россия и Китай вместе взятые (2,3 и 1,9 тыс. тонн соответственно).

Спрос на золото растет на фоне опасений, вызванных пандемией коронавируса, и обострения отношений между США и Китаем, а также возможной санкционной войны США и ЕС. В периоды нестабильности инвесторы используют драгоценный металл как основной защитный актив.

В пользу золота также постоянно возникающие на рынке разговоры о возможной масштабной девальвации американского доллара. Вероятно, рубеж в $2200−2300 будет взят достаточно скоро.

На текущей неделе Goldman Sachs обратил внимание на внезапно усилившиеся опасения по поводу инфляции в США, сделав смелое предупреждение о том, что доллар рискует лишиться статуса резервной валюты.

Рынки волнуются, опасаясь, что печатание денег спровоцирует инфляцию в предстоящие годы, инвесторы бегут из доллара и вкладываются в золото. При этом доля золота в международных резервах Банка России превышает 20%.

В международных резервах Банка России доля золота превышает 20%, то есть Россия неплохо зарабатывает на росте курса. Банк России сделал правильный выбор. При этом золотой запас России хранится внутри страны, его нельзя заморозить в рамках санкций», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало, 31 июля стоимость золота впервые в истории превысила $2000 и составила $2005,4 за унцию.

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