Подгорица, , 13:53 — REGNUM Европейский инвестиционный банк одобрил второй транш кредита в 40 млн. евро на реконструкцию 180 км дорог на пяти основных трассах Черногории.

В дополнение к этому кредиту Банк ЕС утвердил грант для Черногории в размере 1,5 млн. евро, предназначенный для подготовки технической документации.

В сообщении банка говорится, что инвестиции повысят безопасность и эффективность дорожного движения, ускорят восстановление экономики страны и создадут лучшие условия для региональной торговли.

В ходе реконструкции дорог будет создано около 4100 временных рабочих мест, что будет способствовать развитию частного сектора в Черногории.