Сарапул, Удмуртия, , 13:43 — REGNUM Власти Сарапула планируют найти другого концессионера по обслуживанию городских теплосетей для заключения договора. Об этом заявил мэр Сарапула Александр Ессен.

Он уточнил, что город надеется заключить новый договор с надёжным партнером, который бы выполнял свои обязательства в полном объеме.

Кроме того, город не пойдет на заключение мирового соглашения по иску о расторжении договора концессии с ГЭК (ООО «Губахинская энергетическая компания»).

«Заключения мирового соглашения просил ответчик. Мы стоим на позиции в том, что идем до конца, до решения суда в нашу пользу», — цитирует мэра «Интерфакс-Поволжье».

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» намеревалось обратиться в суд для признания ГЭК банкротом, общий объем задолженности компании газовики оценивали в 115 млн рублей. В начале октября 2019 года компанию оштрафовали за ненадлежащее содержание объектов теплоснабжения. C 25 октября в городе действовал режим повышенной готовности из-за риска срыва отопительного сезона. По этой же причине прокуратура Удмуртии возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

В начале декабря администрация Сарапула обратилась с исковым заявлением в арбитражный суд Удмуртии, пытаясь расторгнуть концессионное соглашение с ГЭК. По словам главы минстроя республики Дмитрия Сурнина, при многомиллионном долге перед газовиками ГЭК должна была вложить в модернизацию теплосетей 18 млн рублей до начала 2020 года.

20 декабря Арбитражный суд Удмуртии принял к производству исковое заявление администрации Сарапула к ГЭК о расторжении концессионного соглашения.

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