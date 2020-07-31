Сеул, , 13:45 — REGNUM В июне 2020 года в Южной Корее зафиксировали признаки восстановления индекса промышленного производства. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, по сравнению с маем текущего года общий показатель вырос на 4,2%.

Известно, что показатель начал расти спустя шесть месяцев спада. Производство полупроводников увеличилось на 3,3%, автомобилей — на 22,9%, полупроводниковой памяти DRAM — на 4%.

Розничные продажи выросли на 2,4%, инвестиции в производственные мощности — на 5,4%.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.