Париж, , 13:30 — REGNUM По данным национального института статистики, ВВП Франции сократился на исторические 13,8% во втором квартале из-за эпидемии, сообщает Le Figaro.

Известно, что активность была снижена за счет потребления домашних хозяйств, основной составляющей роста, которая упала на 11%. Инвестиции упали на 17,8%, а экспорт — на 25,5%.

«Постепенное снятие ограничений приводит к постепенному возобновлению экономической активности в мае, а затем в июне», — говорится в заявлении национального института статистики.

Напомним, наибольшее квартальное снижение ВВП Франции до кризиса, вызванного пандемии, было зафиксировано во втором квартале 1968 года, под влиянием общей забастовки.

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