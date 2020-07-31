Москва, , 13:29 — REGNUM В России, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и вызванный её кризис, удалось соблюсти сроки выполнения государственных оборонных заказов. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Денис Мантуров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Потому что мы своевременно и с регионами, и с интегрированными структурами в ручном режиме формировали все кооперационные цепочки таким образом, чтобы они не были нарушены», — пояснил в интервью ТАСС глава федерального ведомства.

По его словам, с определёнными ограничениями столкнулось считанное количество производителей четвертого уровня. Были внесены корректировки по срокам, но крайне несущественные.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что работа по государственному оборонному заказу, несмотря на определённые опасения, идёт в нормальном режиме. Генерал армии подчеркнул, что фактически все направления, которые вызывали настороженность, «подтянуты». Глава Минобороны высказал уверенность, что и по итогам второго квартала 2020 года будет такая ситуация.

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