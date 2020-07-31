Москва, , 13:24 — REGNUM В России усилят госконтроль за иностранными инвестициями в предприятия, имеющие стратегическое значение для обороны безопасности государства. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на официальном портале правовой информации.

Читайте также: В структуре правительства появится комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций

В закон для исключения возможных злоупотреблений внесены изменения в понятия «контроль иностранного инвестора» и «признаки контроля». Отмечается, что соответствующие нормы необходимы для устранения правовой коллизии.

Также вводятся нормы, исключающие возможности установления контроля иностранного инвестора в связи с передачей права прямо или косвенно распоряжаться принадлежащими ему акциями стратегического общества и др.

Как сообщало ИА REGNUM, изменения в ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» принят Госдумой 22 июля 2020 года.

Читайте также: Госдума обсудит права иностранных инвесторов в стратегических предприятиях