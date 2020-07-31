Москва, , 13:17 — REGNUM 3 августа 2020 года завод французской компании Renault в Москве приостановит свою работу на период традиционного корпоративного отпуска. Об этом сообщили в пресс-службе Renault Россия.

Корпоративные каникулы будут длиться до 16 августа. С 17 августа завод продолжит работу в обычном режиме.

В настоящее время на предприятии Renault в Москве собираются кроссоверы Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano, а также модель Renault Arkana, которая была разработана на этом предприятии. В разработке купе-кроссовера принимали участие в основном российские специалисты.

Ранее стало известно, что в первом полугодии текущего года компания Renault понесла рекордные убытки. За отчётный период автопроизводитель лишился 7,3 млрд евро чистой прибыли.

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