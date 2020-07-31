Москва, , 13:08 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов осудил предложение Минфина продлить до 2024 года возможность вывода дивидендов за рубеж без уплаты налогов, передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля.

«Это не поддержка экономики, а безответственная и антисоциальная политика. Я рассчитываю, что правительство не поддержит подобное начинание. В ином случае наша фракция будет голосовать против этого законопроекта», — заявил Миронов.

Возможность применить ставку 0% вместо 13% на дивиденды в отношении иностранной компании, если фактическое право на них принадлежит налоговым резидентам России, будет продлена до 2024 года. Соответствующий законопроект Минфин направил в правительства РФ. Решение о трехлетнем переходном периоде принято после обсуждений с бизнесом, сообщили в Минфине.