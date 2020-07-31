Москва, , 13:00 — REGNUM К IV кварталу 2020 года потребительский спрос в РФ вернется к позициям 2019 года, считает председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Об этом он заявил 31 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Период самоизоляции подорвал покупательную способность граждан и многих предприятий, — сказал Гамза. — Но я думаю, что те меры, которые правительство приняло для поддержания потребительского спроса, сыграли свою позитивную роль. Если производство работает, то оно тем самым создает добавленный продукт, заработную плату, а это, в свою очередь, развивает потребительский спрос. Поэтому само функционирование экономики говорит о том, что потребительский спрос будет восстанавливаться. Поэтому к IV кварталу потребительский спрос приблизится к позициям 2019 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гамза объяснил, что восстановление промышленного производства в России напрямую зависит от состояния мировой экономики.

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