Сухум, , 13:05 — REGNUM На территории Абхазии участились случаи получения пенсий граждан России после их смерти. Об этом 30 июля на брифинге рассказал министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, сообщает ИА «Абхазия-Информ».

"По последним данным, переплаты именно по российским пенсиям составляют более 17 миллионов рублей. Эта сумма растет ежемесячно», — сообщил министр.

Он рассказал, что в Абхазии часто не сразу регистрируют смерть пенсионера или не делают этого совсем. В таком случае получение пенсии является незаконным, и Пенсионный фонд России обеспокоен большими переплатами. Если ситуация не изменится, то российские пенсии не будут перечислять в Абхазию совсем.

«Это означает, что пенсии будут поступать на пенсионные счета в банки на территории России, и наши пенсионеры будут вынуждены ездить в Сочи и Адлер для получения пенсии», — сказал Аджба.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в министерстве социального обеспечения и демографической политики Абхазии объявили, что с августа в республике российские пенсии нельзя будет получить в банкоматах, а только в банках при предъявлении паспорта.

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