Москва, 31 июля 2020, 12:52 — REGNUM Восстановление промышленного производства в России напрямую зависит от состояния мировой экономики, считает председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Об этом он заявил 31 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который сказал, что промышленное производство в РФ восстановится до уровня осени 2019 года к сентябрю 2020 года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Юрия Крупнова, главным фактором восстановления промышленного производства в РФ может быть только государство.
Читайте ранее в этом сюжете: «Государство отделили от страны» – экономист о промпроизводстве в РФ
Читайте развитие сюжета: Самоизоляция подорвала покупательную способность граждан РФ – экономист