Москва, , 12:52 — REGNUM Восстановление промышленного производства в России напрямую зависит от состояния мировой экономики, считает председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Об этом он заявил 31 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который сказал, что промышленное производство в РФ восстановится до уровня осени 2019 года к сентябрю 2020 года.

«Очень много будет зависеть от того, будет ли вторая волна. Какой она будет? Еще одно обстоятельство — это цены на полезные ископаемые. А цены на сырьевые энергоресурсы в первую очередь зависят от состояния мировой экономики. А она зависит от того, будет ли вторая волна пандемии и как справятся даже с нынешней волной в Европе и США, — сказал Гамза. — Мантуров прав, когда говорит, что, скорее всего, в четвертом квартале 2020 года мы выйдем на нулевой уровень относительно 2019 года. Но при условии, что общие факторы будут такими, какими они являются сейчас. Внутрироссийские условия в целом достаточно хорошие».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Юрия Крупнова, главным фактором восстановления промышленного производства в РФ может быть только государство.

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