Сеул, , 12:56 — REGNUM Темп роста экономики КНДР в 2019 году составил 0,4%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Южной Кореи.

По их словам, доход на душу населения в КНДР составил примерно 1,4 млн вон (~$1176), что составляет 3,8% показателя Южной Кореи. А валовый национальный доход — 35,6 трлн вон (~$29,9 млрд), что является 1,8% от соответствующего южнокорейского показателя.

В 2019 году экспорт товаров из КНДР составил 280 млн долларов, что на 14,4% больше по сравнению с годом ранее. Импорт вырос на 14,1%, до $2,97 млрд.

Объем товарооборота между КНДР и Южной Кореей оценивается в $6,9 млн.

Отмечается, что данные показатели основаны на данных различных учреждений. Сам Пхеньян не публикует данных об экономике с 1960-х годов.