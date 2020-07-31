Брюссель, , 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 31 июля сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Также отмечается, что такое резкое снижение ВВП ЕС стало наиболее серьезным с 1995 года, когда были начаты данные наблюдения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 июля стало известно, что ограничительные санкции в отношении Северной Кореи продлили ещё на год власти Европейского союза.