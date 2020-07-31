Саратов, , 12:53 — REGNUM Дольщиков восьми долгостроев в Саратовской области восстановят в правах в ближайшее время. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Решением наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства в Саратовской области более 230 дольщиков получат компенсации по недостроенному жилью в ЖСК «Федоровская, 6».

ИА REGNUM напоминает, правительство Саратовской области планирует более активно осуществлять текущий контроль в сфере строительства и не допустить появления новых обманутых дольщиков. Форс-мажорная ситуация, вызванная пандемией, не должна отразиться на решении проблем пострадавших дольщиков. По словам главы области Валерия Радаева, из 15 домов, которые область взяла на себя, по пяти — права граждан восстановлены: два объекта введены, по остальным получена компенсация. В текущем году планируется сдать десять домов, восстановить права 800 человек.

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