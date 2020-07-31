Москва, , 12:23 — REGNUM Сегодня, 31 июля, стоимость золота впервые в истории превысила $2000 и составила $2005,4 за унцию. Таковы данные биржи Comex (входит в группу Нью-Йоркской товарной биржи), сообщает РБК.

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Резкий рост цены на золото произошел на фоне публикации негативной статистики по экономике США. Из-за пандемии коронавируса ВВП США во II квартале 2020 года сократился на рекордные 32,9%.

Ранее, 27 июля, цены на золото обновили рекордный максимум. На торгах стоимость тройской унции драгоценного металла выросла на 1,76% и составила $1930,9.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий исторический максимум, когда драгоценный металл оценивался в рекордные $1923,7, держался с 2011 года.

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