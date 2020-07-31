Пенза, , 12:16 — REGNUM В Единый реестр проблемных домов на территории Пензенской области вошли 10 объектов незавершенного строительства, общая площадь которых составляет порядка 85 тыс. кв. метров. До сих пор не могут получить жилье 780 жителей региона, заключивших договоры долевого участия. Текущий статус проблемных объектов и сроки восстановления прав пострадавших жителей региона обсуждали гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев и председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

По слова Тимофеева, наблюдательным советом Фонда приняты решения в отношении шести долгостроев региона, в правах восстановлены 592 человека. По трем объектам возмещены выплаты, по другим завершили строительство. В текущем году на рассмотрение наблюдательного совета вынесут еще два дома в Пензенской области. В октябре — по дому застройщика «Север-Траст», в декабре — по незавершенному строительству Фондом жилья и ипотеки в Заречном. По этим объектам восстановление прав ожидают более 120 дольщиков.

ИА REGNUM ранее сообщало, в правительстве Пензенской области 23 июня прошло совещание по вопросам завершения строительства проблемных объектов. Губернатор региона Иван Белозерцев раскритиковал деятельность созданной рабочей группы по решению проблем дольщиков.

Читайте также: Губернатор Пензенской области раскритиковал работу по долгостроям