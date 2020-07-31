Москва, , 12:11 — REGNUM Главным фактором восстановления промышленного производства в РФ может быть только государство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 июля заявил экономист, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Так он прокомментировал слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о том, что к сентябрю 2020 года он ждет восстановления промышленного производства до уровня осени 2019 года.

«Основной вопрос в том, что главным фактором восстановления промышленного производства может быть только государство, — сказал Крупнов. — В лице правительства. У нас проблема в том, что сегодня государство отделено от страны. Прикрываясь рыночной экономикой, государство на самом деле не ведет своей прямой работы — по организации новых национальных индустрий. И поэтому ничего не происходит. Вместо этого уже почти 30 лет ждут прихода инвесторов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов заявил, что в результате пандемии коронавируса российская промышленность пострадала неравномерно.

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