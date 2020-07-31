Москва, , 12:09 — REGNUM В настоящее время не приходится надеяться на то, что восстановительный рост реанимирует российское промышленное производство, считает экономист, председатель наблюдательного совета института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Об этом он заявил 31 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который сказал, что в сентябре 2020 года промпроизводство достигнет уровня сентября 2019 года.

«Прогноз чересчур оптимистичный, — сказал Крупнов. — И проблема в том, что он строится на идеях восстановительного роста. То есть сначала падение, потом дно, потом отскок вверх, и все возвращается в прежнее русло. При этом все внешние обстоятельства изменились. Внешние рынки изменились. И, кроме того, без форсированной реиндустриализации исчерпались сами источники промышленного роста. И даже восстановительно-догоняющий рост под большим вопросом, тем более в такие сжатые сроки. А если говорить о каком-то позитивном росте хотя бы через год, то непонятны его источники. Эти источники еще требуется создать, организовать».

А для этого, как подчеркнул Крупнов, нужна содержательная промышленная политика.

Напомним, как сообщалось ранее, Мантуров в интервью ТАСС заявил, что он рассчитывает на то, что «по итогам сентября мы, по крайней мере, выйдем в ноль к сентябрю 2019 года».