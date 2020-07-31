Архангельск, , 12:00 — REGNUM Около 10 млрд рублей будет потрачено в Архангельской области на дорожные работы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Их них по обращению врио губернатора Александра Цыбульского российским правительством выделены 1,46 млрд рублей.

Дороги ремонтируют в Архангельске, Северодвинске и почти во всех районах области. После летних работ количество автомобильных дорог, соответствующих нормативам, увеличится более чем вдвое.

Так, в Архангельске, где каждый год ремонтировали не более 20 км дорог, текущим летом отремонтируют более 50 км дорог и улиц. Работы идут на 20 участках сразу, их намерены завершить с опережением графика.