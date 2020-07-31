Ульяновск, , 11:56 — REGNUM В Ульяновске подано заявление о банкротстве в отношении потребкооператива «Региональный центр микрофинансирования». Соответствующий документ зарегистрирован в Арбитражном суде Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заявление подано в суд 23 июля, заявителем выступает Центральный банк России в лице отделения по Ульяновской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ. Ответчиком является кредитный потребительский кооператив «Региональный центр микрофинансирования».

Речь идёт о признании ответчика несостоятельным (банкротом). Дело принято в производство 30 июля. Заседание арбитражного суда первой инстанции назначено на 28 сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты полагают, что Центробанк России мог начать «зачистку» на рынке кооперативного кредитования: так, только за январь-июнь 2020 года, по данным из базы арбитражей, подал 12 банкротных исков к кредитным кооперативам из разных регионов России.

Читайте также: Зачистка рынка: Центробанк РФ выдал чёрную метку 12 кредитным кооперативам