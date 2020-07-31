Киев, , 11:56 — REGNUM Худший период для экономики Украины уже позади, говорится в ежеквартальном отчете Нацбанка страны за июль 2020 года.

Документ обнародован сегодня, 31 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Регулятор отмечает, что смягчение карантина способствует оживлению деловой активности, а достаточно мягкая монетарная и фискальная политика поддержат экономический рост.

«Впрочем, темпы восстановления будут сдерживаться все еще подавленным потребительским и инвестиционным спросом, в частности, из-за высокого уровня неопределенности относительно распространения коронавируса», — признает Нацбанк.

Также в отчете отмечается, что восстановление будет неравномерным по видам экономической деятельности. Например, наиболее пострадавшие от карантина отрасли, в частности, сфера услуг, торговля и транспорт частично восстановятся уже в третьем квартале, однако из-за низкого спроса они еще долго не вернутся к докризисному уровню.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Украины предварительно оценило падение ВВП в апреле-июне 2020 года на уровне 14%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Вместе с тем, годовой прогноз остается неизменным — падения ВВП на уровне минус 4,8%.