Тбилиси, , 11:57 — REGNUM Объем ВВП Грузии в июне, по сравнению с этим же месяцем в 2019 году, сократился на 7,7%. Об этом говорится в предварительном отчете, опубликованном 31 июля Национальной статистической службой (Грузстат).

Сообщается, что в июне производство сократилось почти во всех секторах экономики. Рост наблюдался только в горнодобывающей промышленности, в области управления отходами и у предприятий, занимающихся водоснабжением.

Падение ВВП по итогам полугодия, по предварительным данным, составляет 5,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Грузстата, в мае падение ВВП Грузии составило 13,5%. А по итогам пяти месяцев экономика страны сократилась на 5,4%.

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