Москва, , 11:51 — REGNUM Цифровым банкингом — мобильный банк или интернет-банк — пользуется большинство жителей России (56%), приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Интернет-банк менее востребованы, чем мобильные приложения банков — 37% против 51%. Самые активные пользователи сервисов цифрового банкинга молодёжь 18−24 лет — 72% пользуются мобильным банком, 49% — интернет банком.

Реже прибегают к цифровым методам оплаты люди 45−59 лет — мобильные приложения используют 45% опрошенных, интернет-банк — 36%. Чем старше граждагне, тем реже они пользуются цифровым банкингом.

Исследование проведено в мае-июне 2020 года в каждом субъекте РФ. Опрошены 85 тыс. граждан, в каждом регионе опрошено по 1 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 60% пенсионеров в России не знают о современных цифровых каналах проведения платежей.

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