Чита, , 11:43 — REGNUM Власти Забайкальского края отчитались о выполнении поручений президента РФ Владимира Путина о выплатах медицинским работникам, участвующим в лечении больных с COVID-19.

Как сообщает сегодня, 31 июля, официальный сайт региона со ссылкой на слова и.о. первого вице-премьера Забайкальского края Андрея Кефера, в начале месяца на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании помощи забайкальцам с COVID-19, было направлено 86 миллионов рублей. Дополнительно медработники получат ещё 20,6 миллиона рублей.

«Всего в бюджет Забайкальского края из резервного фонда Правительства Российской Федерации на указанные цели выделено около 536 миллионов рублей», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемии коронавируса многие медицинские учреждения Забайкалья были перепрофилированы под госпитали для лечения больных COVID-19. Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые трудятся в условиях повышенной нагрузки, не высчитывая при этом часы, распорядился президент России Владимир Путин.

По состоянию на 31 июля общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в Забайкалье составляет 4094 человек (13 за последние сутки). Летальные случаи не регистрируют уже более двух недель.

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