Вашингтон, , 11:41 — REGNUM Прекращение финансирования полиции в США приведет к тому, что гражданам страны придется защищаться самим с помощью своего огнестрельного оружия, пишет редакция консервативного американского издания Washington Examiner.

Издание отмечает, что нынешние призывы борцов с полицейским насилием сократить или вообще прекратить финансирование полиции поднимает непростой для США вопрос о праве гражданина на обладание огнестрельным оружием.

«Когда-то нормальным было утверждение о том, что только полиция имеет право на оружие. Сегодня же этот тезис вышел из моды, поскольку теперь получается, что оно должно быть лишь у преступников и погромщиков», — обращает внимание издание.

На фоне призывов о прекращении финансирования полиции в крайне неприглядном свете выставляется способность государства обеспечить защиту его граждан.

«И, как показывает опыт в Портленде, простого отсутствия политической воли со стороны политиков может быть достаточно, чтобы позволить беззаконию господствовать в центре города», — подчеркнула редакция.

Кроме того, даже в более спокойные времена полиция не всегда сразу же оказывалась на месте происшествия, из-за чего граждане зачастую оказываются в ситуации, когда они сами должны обеспечить свою безопасность.

«Но в мире, где полиция становится менее эффективной или менее компетентной, или попросту исчезает из-за ошибочных попыток сократить ее финансирование, ничем не заменишь право на хранение и ношение оружия. Люди, которые боятся преступности, будут с большей готовностью прибегать к этому праву, что не всегда хорошо», — подчеркнуло издание.

«Когда чиновники говорят о том, чтобы упразднить полицию, они должны принимать во внимание все последствия», — заключает оно.

Напомним, на фоне массовых акций протеста, вызванных убийством при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, в США стали звучать призывы о сокращении финансирования полиции. По мнению сторонников этой идеи, такой шаг поможет решить проблему полицейского насилия. Противники указывают на то, что такой шаг приведет лишь к росту преступности и падению профессионализма правоохранительных органов.