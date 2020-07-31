Вашингтон, 31 июля 2020, 11:41 — REGNUM Прекращение финансирования полиции в США приведет к тому, что гражданам страны придется защищаться самим с помощью своего огнестрельного оружия, пишет редакция консервативного американского издания Washington Examiner.
Издание отмечает, что нынешние призывы борцов с полицейским насилием сократить или вообще прекратить финансирование полиции поднимает непростой для США вопрос о праве гражданина на обладание огнестрельным оружием.
На фоне призывов о прекращении финансирования полиции в крайне неприглядном свете выставляется способность государства обеспечить защиту его граждан.
Кроме того, даже в более спокойные времена полиция не всегда сразу же оказывалась на месте происшествия, из-за чего граждане зачастую оказываются в ситуации, когда они сами должны обеспечить свою безопасность.
Напомним, на фоне массовых акций протеста, вызванных убийством при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, в США стали звучать призывы о сокращении финансирования полиции. По мнению сторонников этой идеи, такой шаг поможет решить проблему полицейского насилия. Противники указывают на то, что такой шаг приведет лишь к росту преступности и падению профессионализма правоохранительных органов.