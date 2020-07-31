Тбилиси, , 11:40 — REGNUM Правительство Германии выделит Грузии льготный кредит на 170 млн евро и грант на сумму 28,5 млн евро. По информации министерства финансов Грузии, соответствующее соглашение между правительствами обеих стран 31 июля подписали министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани и посол Германии в Грузии Хуберт Книрш.

Соглашение было подписано по результатам межправительственных переговоров, состоявшихся еще 6−7 ноября 2019 года и предусматривающих сотрудничество в сфере развития Грузии.

100 млн евро кредита и 2 млн евро гранта будет направлено на проект «Устойчивая урбаническая мобильность в Грузии», 40 млн евро кредитных средств и грант в размере 3,2 млн евро предназначены для проекта «Открытая программа энергоэффективности Грузии», кредит на сумму 30 млн евро и грант на 3 млн евро выделены на проект «Коммунальной инфраструктуры для окружающей среды и туризма. Грантом на 18,5 млн евро будет профинансирован проект «Биоразнообразие и устойчивое местное развитие — Грузия», а на 2-ю фазу проекта «Мероприятия по энергоэффективности и сближение стандартов энергоэффективности в зданиях со стандартами ЕС» выделено 1,8 млн в виде гранта.

Позднее будут уточнены конкретные мероприятия по каждому из проектов и будут оформлены отдельные кредитные и грантовые договоры, заявили в минфине.

По состоянию на сегодняшний день, правительство Германии выделило на финансирование приоритетных направлений и секторов Грузии свыше 1 млрд евро в виде грантов, технической помощи и льготных кредитов, говорится в сообщении министерства финансов Грузии.