Калуга, , 11:51 — REGNUM В Калужской области к активной уборке зерновых приступили 15 районов, сообщили 31 июля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Уборочная страда Admoblkaluga.ru

По данным ведомства, уже намолочено 12,6 тыс. тонн зерна. Урожайность составляет 33,1 ц/га. Лидируют малоярославецкие, медынские, перемышльские и ферзиковские сельскохозяйственные организации (40 ц/га). Уборка картофеля начата в Бабынинском и Козельском районах. Собрано 53 тонны с четырёх гектаров. В Козельском, Мосальском и Мещовском районах собрано 19 тонн овощей открытого грунта. Урожай рапса с площади 540 га составил 1500 тонн.

Аграрии области скосили травы на площади 95 тыс. га. Заготовлено 60 тыс. тонн сена, 580 тыс. тонн сенажа и 48 тыс. тонн силосной массы. Это составляет 16,3 ц кормовых единиц на условную голову скота.

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