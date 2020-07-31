Москва, , 11:33 — REGNUM В Госдуме видят риски в предложении ЦБ дать банкам право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь.

«Банки смотрят на своих клиентов просто как на питательную биомассу. Это уже не оказание услуг, а экономическое паразитирование», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

ЦБ готовит предложения в рамках «регуляторной гильотины», одно из них — позволить кредитным организациям на уровне закона списывать средства за ведение счета и платежей по кредитам, даже если у банков не получается выйти на связь с клиентом и обновить сведения о нем, пишут «Известия».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас банки сами могут проверить актуальность сведений о клиентах, речь идет о паспортных данных и о наличии судебных решений.

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