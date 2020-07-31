с. Сарбактуй, , 11:31 — REGNUM Власти Забайкальского края объявили о начале финансирования строительства моста через реку Унда. Как сообщает сегодня, 31 июля, официальный сайт региона со ссылкой на слова и.о. первого вице-премьера правительства Забайкальского края Андрея Кефера, на эти цели будет израсходована субсидия дорожного фонда в размере 26 миллионов рублей.

«Ранее правительством Забайкальского края было принято решение о перераспределении средств дорожного фонда в размере почти 500 миллионов рублей среди 15 муниципальных образований региона. Субсидии пойдут на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог», — сказал Андрей Кефер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жители села Сарбактуй уже более 20 лет живут без моста через реку Унда: он развалился вместе с Советским Союзом, а вместо него появился паром, собранный из старого понтона. Но паром этот уже давно находится в неудовлетворительном состоянии, равно как и береговые мосты. Самые серьёзные проблемы наступают с первыми заморозками: тогда связь с внешним миром полностью прекращается, и дети, которые учатся в соседнем селе Матусово, не ходят в школу.

Ситуация сдвинулось с мёртвой точки после того, как главой региона стал Александр Осипов. О том, что власти изыскали на строительство моста свыше 70 миллионов рублей, сообщалось в феврале 2020 года.

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