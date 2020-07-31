Тбилиси, , 11:40 — REGNUM Министр финансов Грузии Иване Мачавариани и чрезвычайный и полномочный посол Германии в Тбилиси Хуберт Нирш подписали соглашение, по которому ФРГ предоставит Грузии кредит на €170 млн и грант на €28,5 млн. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба министерства финансов Грузии.

Сообщается, что более €100 млн должны пойти на развитие мобильности транспорта в городах, более €40 млн — на повышение энергоэффективности в стране, а €30 млн — на развитие коммунальной структуры для туризма и окружающей среды. Также часть денег должна пойти на надзор за реализацией этих проектов и на развитие в регионах.

По данным пресс-службы, Германия в общей сложности предоставила Грузии более €1 млрд в виде кредитов и грантов.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития выделил Грузии €90 млн на проведение дополнительных линий электропередачи к курортным городам.

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