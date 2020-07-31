Москва, , 11:29 — REGNUM Практически для всех кредитных организаций «спящие клиенты» входят в затратные статьи операционной деятельности. Такая категория клиентов — физических лиц — может достигать 20% от всей клиентской базы, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя инициативу банков России.

«Безусловно, их обслуживание и расходы по ведению операций по счетам, на которых зачастую общая сумма не превышает 1000 рублей, снижают и доходность банка, и его эффективность работы.

На сегодняшний день российский закон поддерживает частных и порой забывчивых, неорганизованных вкладчиков, которые, в частности, не извещают в установленные сроки о смене паспортных и других существенных данных.

Помимо предложенного неприкрытого залезания в карман к вкладчикам есть масса эффективных маркетинговых способов подбодрить свою клиентуру.

В частности, в бонусную программу банка можно внести стимулирующие меры для граждан, оперативно информирующих банк об изменении идентификационных данных. Не мешало бы всему банковскому сообществу для начала провести информационно-образовательную кампанию.

Высказанная инициатива вряд ли укладывается в предложения по решению «регуляторной гильотины». Деньги кредитным организациям нужно уметь эффективнее зарабатывать, а не изымать у забывчивых и порой престарелых людей.

К счастью, в ближайшее время закон с высокой вероятностью не позволит без уведомления списывать деньги со счетов вкладчиков. Инициаторы таких идей и вовсе рискуют оттоком клиентов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки выступили с инициативой дать им возможность списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов.

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