Кызыл, , 11:28 — REGNUM В Туве отмечается высокий уровень закредитованности населения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства юстиции, республика входит в пятёрку регионов РФ с наиболее высокими показателями.

Причём, кредиты зачастую берут одни и те же люди. Как отмечается, многие взяли по два-три и даже больше займов.

«Более половины всех заёмщиков берёт новые кредиты не для прямого потребления, а для частичного или полного погашения задолженности по уже имеющимся долговым обязательствам», — отметили в ведомстве.

В результате это ведёт к неспособности платить по счетам. В 2019 году и за первые шесть месяцев 2020-го в республике рассмотрено более 88 тыс. дел о взыскании долгов на общую сумму более 3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Тува стала лидером в России по количеству граждан, проживающих за чертой бедности. Официально бедными здесь признано почти треть местных жителей. Средний показатель по стране составляет 12,3%.

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