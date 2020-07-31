Минск, , 11:29 — REGNUM Регулярных рейсов белорусской «Белавиа» в Москву, Санкт-Петербург и Калининград не будет до 14 августа включительно. Об этом сообщили 31 июля в пресс-службе авиакомпании.

Российский «Аэрофлот», уточнили в «Белавиа», также не будет летать в Москву из Минска до 14 августа. Рейсов «Белавиа» в Воронеж, Казань и Нижний Новгород не будет до 24 октября 2020 года, рассказали в компании РИА Новости.

Полёты «Белавиа» в Краснодар и Сочи приостановлены до 15 августа

Как сообщало ИА REGNUM, «Белавиа» приостановила регулярные рейсы в Россию на фоне пандемии коронавируса.